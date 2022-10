Ouvrages en béton armé. 6e édition

Cet aide-mémoire regroupe de façon synthétique et structurée toutes les données utiles à la conception et à la justification d'un ouvrage en béton armé dans le cadre d'un projet de bâtiment. Cette 6e édition, à jour des dernières normes Eurocode, NF et DTU, constitue un outil de travail indispensable pour les ingénieurs en bureau d'études, architectes, maîtres d'oeuvre, ainsi que pour les élèves-ingénieurs et étudiants du domaine.