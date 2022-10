Pratique du bilan avec le Wisc-V. Approche psychanalytique en 4 études de cas

Cet ouvrage propose des études de cas détaillés d'enfants et d'adolescents, qui illustrent la démarche clinique du bilan psychologique avec le WISC-V. Issues de la pratique clinique de l'auteure, elles témoignent d'une approche clinique centrée sur le sujet, dans une perspective psychanalytique. Ces études de cas mettent en évidence l'approche clinique qui, à l'inverse des tentatives réductrices, prend en considération l'ensemble des données cliniques pour approcher l'enfant dans sa globalité : demande initiale ; entretien avec les parents ; demande de l'enfant ; données issues du WISC-V, tant du point de vue des aptitudes évaluées que des apports cliniques ; données issues des méthodes projectives (Rorschach, TAT, CAT) ; les comptes rendus oraux et écrits. Le psychologue appréciera la "formule" études de cas détaillés (toutes les étapes de la démarche), la complémentarité avec les méthodes projectives (qui renforce la compréhension du fonctionnement de la personnalité de l'enfant), et comptes rendus tant oraux qu'écrits.