Surdoué, et après ? Vivre heureux avec un haut potentiel

Tourmentés, hypersensibles, anxieux, dépressifs, dyslexiques ? A en croire nombre de psys, les surdoués sont voués à l'échec et à la souffrance. La réalité est tout autre. Ces personnes à haut potentiel intellectuel ont de meilleures chances de réussite dans tous les domaines, mais encore faut-il les comprendre et savoir les accompagner. Forte de son parcours personnel, et en collaboration avec le Dr Gabriel Wahl, Pauline de Saboulin Bollèna nous ouvre les portes de la douance : ou comment identifier un enfant ou un jeune adulte surdoué et le guider à investir au mieux ses ressources, pour lui permettre de s'épanouir et de vivre heureux. Ce livre qui s'appuie sur de récents travaux de recherche accorde aussi une juste place aux témoignages, notamment ceux de trois adultes surdoués, dont un admis en 6e à l'âge de 6 ans, qui ont accepté de raconter leur histoire à travers leurs premiers souvenirs d'enfance, leurs enthousiasmes et leurs déceptions. Autant de façons d'être surdoué et heureux.