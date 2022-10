Alice au Pays des Merveilles suivi de L'autre côté du miroir. Illustré et animé par MinaLima

Suivez Alice dans le terrier du Lapin Blanc et entrez dans le monde fantaisiste du Pays des Merveilles. Au cours de ce voyage fait d'épreuves et de folles aventures, vous croiserez la route de personnages aussi étranges que fascinants. Découvrez Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté du miroir, chefs-d'oeuvre de Lewis Carroll dans cette éblouissante édition intégrale. Les illustrations et animations originales, créées par le célèbre studio MinaLima, enchanteront les lecteurs de tous âges.