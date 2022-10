Jordan ? Yeezy ? Collab ? Resell ? Raffles ? Avec Sneakers Obsession, plongez dans l'univers sneakers ! Découvrez l'histoire des marques et des modèles les plus emblématiques, retracez les temps forts qui ont contribué à ce succès spectaculaire, décryptez le fonctionnement du marché de la vente et de la revente... Réalisé avec Kikikickz, acteur phare du resell, voici - enfin ! - le guide pour tout connaître de la culture sneakers, de son histoire, de ses codes et de ses tendances. Les sneakers, un phénomène, un culte... une obsession !