Le petit guide d'interprétation des rêves

Vous êtes-vous déjà réveillé en essayant de vous rappeler de votre rêve ? Ou en voulant comprendre ce qu'il voulait dire ? Caroline Poussin, journaliste passionnée d'ésotérisme et d'onirisme, livre dans ce bel ouvrage les clés de l'interprétation des rêves. Retrouvez : - Les bases essentielles à leur compréhension : comment s'en souvenir, comment les questionner, comprendre son propre fonctionnement grâce aux rêves... ; - Un dictionnaire des rêves pour décrypter chaque songe accompagné d'exemples analysés et expliqués ; - Des pages pour noter ses rêves le matin et s'en souvenir. Le guide complet pour rêver en toute sérénité !