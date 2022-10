All about Yves

Une invitation à découvrir la vie et l'oeuvre d'Yves Saint Laurent, le couturier le plus célèbre et le plus célébré au monde, qui a mis son génie au service des femmes. De ses débuts chez Christian Dior aux expositions et défilés spectaculaires, de la création du smoking à ses collections hommage aux artistes, de ses costumes pour le théâtre à la création de ses cartes de voeux, cet ouvrage aborde tous les grands thèmes mais aussi l'histoire du couple hors norme qu'il formait avec Pierre Bergé.