L'Histoire de France par les cartes

En plus de 60 cartes, l'histoire de France comme vous ne l'avez jamais lue ! La France des Gaulois, le partage mérovingien, les croisades, la diffusion de l'art gothique et roman, les guerres de Religion, les guerres napoléoniennes, la Première Guerre mondiale puis la Seconde, la construction du chemin de fer, les élections... Autant d'événements qui ont modifié les frontières françaises en modelant son histoire. Chaque événement est replacé dans le contexte historique et géopolitique précis, permettant de comprendre comment la France s'est constituée, ses frontières actuelles, et les grands enjeux qui se posent aujourd'hui, en Europe et dans le monde !