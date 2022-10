Les étoiles du club des 27

Existe-t-il une mystérieuse malédiction qui toucherait certains artistes parvenus à l'âge fatidique de 27 ans ? Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones, Jean-Michel Basquiat, qui fut brièvement musicien avant de se consacrer à la peinture, Kurt Cobain, Amy Winehouse et celui qui inaugure ce bal de l'autodestruction à la fin des années 1930, le bluesman Robert Johnson, en sont les membres les plus familiers. Au fil des années - les décennies 1960 et 1970 furent particulièrement prolifiques - bien d'autres musiciens ont rejoint le Club des 27, d'où l'apparition de théories conférant à ce chiffre une dimension magique. Et si ces derniers ont fait couler moins d'encre, ils ont laissé un vide tout aussi grand. Ce livre leur rend justice.