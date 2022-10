Comment SURVIVRE à une TORNADE ?

Alors que Fifi parcourt les Grandes Plaines des Etats-Unis aux côtés d'Ashou, un garçon qu'elle a rencontré par hasard, de redoutables conditions météorologiques s'abattent sur les deux amis. Le tonnerre, la foudre et la grêle seraient-ils les signes annonciateurs d'une terrible tornade ? Tout le monde cherche à se mettre à l'abri tandis que la tornade s'avance dangereusement vers une petite ville. Accompagnés du docteur Twist, un chasseur d'orages, Fifi et Ashou parviendront-ils à sauver tous les habitants ? Les tornades sont l'un des phénomènes météorologiques les plus menaçants. Ces tourbillons qui balaient tout à grande vitesse causent chaque année d'énormes dégâts et sont souvent difficiles à prévoir. Grâce à cette BD coréenne, les enfants à partir de 9 ans sauront tout des tornades !