Secrets d'histoire Grands rois de l'Histoire de France

Le vase de Soissons, l'affaire des Poisons, la malédiction des Templiers... Derrière ces images d'Epinal, retrouvez en un récit passionnant l'histoire des plus grands rois et empereurs de France, de Clovis à Napoléon III. De l'austérité de Saint Louis au goût pour les femmes d'Henri IV, en passant par les obsessions de Louis XI ou les colères de François Ier, plongez dans l'intimité de chacun d'eux et découvrez leur caractère et l'influence que celui-ci a pu avoir sur leur action politique. Passant au crible légendes et vérités, cet ouvrage révèle les aspects méconnus ou insolites des grands règnes et nous plonge au coeur des batailles pour le pouvoir, des histoires les plus romanesques et des intrigues les plus sombres. Le plus de cette édition : des rabats avec des arbres généalogiques.