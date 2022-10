Oracle Chercheurs de lumière

Commencez un véritable parcours initiatique vers vous-même et accédez aux messages de lumière ainsi qu'au soutien de vos guides... Grâce à ses tirages de guidance, cet oracle a le pouvoir d'illuminer tous les aspects de votre vie. Vous comprendrez enfin comment vous délester de ce qui vous pèse et laisser entrer la lumière dans votre quotidien. Ce coffret contient 84 cartes compossées de 4 séries, expliquées dans un livret en couleurs : - Le domaine d'expérience pour révéler la partie endormie de votre être, - Le sens de l'expérience pour comprendre comment la faire évoluer, - L'alignement de lumière pour transformer cette lueur de conscience en étoile étincelante, - Et enfin, le message de lumière de vos guides pour éclairer votre chemin d'évolution.