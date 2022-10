Self Love. Le livre oracle

De quoi avez-vous besoin là, maintenant ? Ce livre oracle est là pour vous accompagner au quotidien. A chaque étape, à chaque obstacle, ses messages sauront vous guider vers la confiance et l'amour inconditionnel que nous méritons tou·te·s. Prenez une grande inspiration, faites le vide et choisissez une page. Elle révélera... - Les réponses à vos questions, - Les conseils dont vous avez besoin pour mener une vie plus sereine, - Des inspirations pour cheminer vers l'harmonie. Découvrez des messages uniques et vibrants pour avancer sur le chemin de l'amour de soi.