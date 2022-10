Nemoralia Tome 1 : Nemoralia

Rome, en 40 après JC. Caius Maximus Claudius est un centurion respecté, un noble soldat, un héros de guerre. Son seul défaut : porter un regard critique sur la politique menée par Caligula et cela l'empereur ne peut le supporter. En guise de représailles, il lui confisque ses propriétés, lui enlève sa citoyenneté, sa famille et le réduit en esclave. Mais Caligula n'en a pas fini, il a imaginé une punition supplémentaire : Pendant les festivités sacrées des Némorales, un esclave peut être libéré s'il survit à une chasse à l'homme et atteint le temple de Diane situé dans la forêt de Nemi où il devra vaincre dans un combat mortel le grand prêtre du lieu. Poursuivi par des soldats, des gladiateurs et des assassins, Caius Maximus Claudius ne peut que courir, courir vers Nemi...