Civil War - Marvel - Les grandes sagas

Lorsqu'un groupe de jeunes super-héros agit de façon inconsidérée et cause par accident des centaines de morts, les Etats-Unis réagissent en promulguant la Loi de Recensement des Surhumains. Iron Man décide de s'y soumettre mais Captain America y est fermement opposé. Ces héros deviennent les leaders de deux camps qui vont s'affronter, persuadés d'être chacun dans leur bon droit. L'issue de la bataille ne peut être que tragique... La meilleure vente des comics Marvel en France ! Un récit immanquable par deux auteurs ultra talentueux. On doit à Mark Millar Ultimates, Kick-Ass ou Kingsman et à Steve McNiven Old Man Logan, Nemesis ou La mort de Wolverine.