Thor : Renaissance - Marvel - Les grandes sagas

Ragnarok a éradiqué toutes les divinités d'Asgard et Thor n'a rien pu faire pour empêcher ce désastre. Mais la nature a horreur du vide et Mjolnir est retombé sur Terre, attendant qu'un mortel le brandisse à nouveau. Lorsque Donald Blake se saisit du marteau, un nouveau cycle commence et les dieux réapparaissent... C'est le début de nouvelles aventures pour le Dieu du Tonnerre ! J. Michael Straczynski est aussi connu pour son travail à la télé sur Babylon 5 que pour ses comics comme Amazing Spider-Man. Ici, il reprend la série Thor plusieurs années après son arrêt. Il est accompagné par le français Olivier Coipel qui sort à peine d'House of M et signera par la suite des titres aussi connus que Spider-Verse ou The Magic Order.