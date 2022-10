X-Men : L'intégrale 1996-1997 (T47)

L'heure de l'affrontement final avec Onslaught est venue, les sacrifices pour le vaincre sont énormes. A la fin du combat, la Terre aura perdu les Avengers et les Fantastiques, et les mutants en seront tenus pour responsables. Une nouvelle ère faite de tensions, commence pour les X-Men. Cyclope contre Havok ! Gambit contre Magnéto ! La page Onslaught se tourne définitivement sur la carrière des X-Men et une nouvelle période commence pour les deux séries X-Men et Uncanny X-Men, essentiellement portée au scénario par Scott Lobdell. Au dessin, on est heureux de conserver la superstar Joe Madureira !