Contes de Noël

- Le Père Noël et la plume rouge : Grâce à la magie d'une plume rouge, une vieille dame qu'on prenait pour une sorcière va guérir tous les enfants du village. - Le géant de Noël : Angelo le géant observe de loin les préparatifs de la fête. Et si c'était lui, l'invité de Noël ? - Visites surprises à Noël ! : Anna, un lapin et un renard vont aider à décoincer un renne qui s'est aventuré dans la cheminée ! - Le drôle de Noël de monsieur Simon : Le soir de Noël, monsieur Simon le solitaire, recueille dans son château des familles prises dans une tempête. - Le Noël de monsieur Loup : C'est décidé, cette année, monsieur Loup va fêter Noël et manger le Père Noël ! - Le Père Noël a disparu : Comme c'est étrange, le Père Noël part en vacances la nuit de Noël ! Myrtille mène l'enquête. - Le plus beau jouet du monde : Léon, le fils du Père a inventé un jouet extraordinaire : le magico !