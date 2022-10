"Mon voyage est ici : proche et exotique à la fois," s'émerveille Katel Zeggane, l'une des collaboratrices de ce nouveau GLAZ. Avec elle, les auteurs de ce quatrième opus vous font partager leur passion pour une faune et des paysages fascinants, souvent plus proches et plus accessibles que nous ne les imaginons. "Apprendre à regarder pour voir," dit encore Elisabeth Le Rumeur.