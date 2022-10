We Must Never Fall in Love! T04

Depuis que Kaede a brutalement quitté la fête de l'école, emportant Sakura dans ses bras, les ragots vont bon train les concernant. Pour faire taire les mauvaises langues, Hatano a déclaré en public que Sakura était sa petite amie et il propose même à cette dernière de jouer la comédie jusqu'aux vacances d'hiver. Tandis que le lycée entier a les yeux rivés sur eux, le beau gosse se prend au jeu et même les plus sceptiques sont bientôt bluffés par le couple d'amoureux qu'ils forment à la ville comme à l'école...