Dark Protectors, T10 : Ivar

Chaque guerrier a son âme soeur. Ivar a survécu aux pires affres de l'enfer, grâce à son sang de vampire, de démon et de Viking. Mais l'expérience l'a brisé. Il ne vit plus que pour une seule chose ; sauver le frère vampire qui a sacrifié sa liberté pour lui. Pour cela, Ivar doit faire appel à une scientifique de renom. Promise pensait avoir compris le fonctionnement de l'univers, mais la révélation de l'existence des vampires bouleverse tout. En montrant à Ivar comment voyager entre les mondes, elle n'imaginait pas que ce frisson de plaisir puisse devenir le centre de sa vie... " Rebecca Zanetti mêle action, passion et intrigues avec talent. " Publishers Weekly " Le meilleur de la romance paranormale. " Cynthia Eden " Une romance paranormale sombre, intense et captivante. " Harlequin Junkie " Entraînant et sexy... Une excellente lecture. " Under the Covers Book Blog Pour public averti