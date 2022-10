Les retraités en BD Tome 4 : Les retraités sont débordés !

Une BD pour le plus répandu des métiers ! Il y a quinze millions de retraités en France... et vingt-cinq millions de salariés qui aimeraient être à leur place. Retrouvez-les en pleine forme dans ce nouveau volume qui ne manque pas d'humour ! Des retraités qui entretiennent leur cerveau à dose de Sudokus et d'autres qui prennent soin de leur corps en cavalant pour emmener leurs petits enfants à la piscine, à l'équitation ou à mille autres activités sportives. Des retraités qui profitent de leur liberté pour faire de nouvelles expériences du genre saut à l'élastique et ceux qui n'arrivent pas à décrocher. Cette série de gags en une planche raconte les mille et une facettes du plus répandu des métiers : la retraite. Des albums à lire par ceux qui ont les doigts de pied en éventail (il faut les occuper), ou à offrir à ceux qui y partent : ils sont 600 000 chaque année !