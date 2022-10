Le brigand de la crèche. Conte de Noël

Quelle joie dans le village quand les anges annoncent la naissance du Fils de Dieu ! Tout le monde quitte son ouvrage pour aller l'adorer. Soudain, Julien et sa soeur Héloïse s'arrêtent : ils sont sûrs que Tonton Léon n'a pas été prévenu. Ou plutôt - car les anges n'oublient personne - qu'il ne veut pas se joindre au joyeux cortège qui marche vers la crèche. Généreusement, au risque d'être les derniers à la crèche et ne plus pouvoir entrer, les deux enfants décident de convaincre leur oncle de les accompagner. Mais le brigand honteux ploie sous le poids du remords et de la honte. Les courageux enfants sauront-ils partager avec leur oncle l'espérance de cette belle nuit où le pardon est roi ? Catherine de Lasa, avec son talent habituel, nous raconte cette belle histoire de Noël où le brigand repenti, devenu un santon, prendra place pour toujours auprès de la Sainte Famille.