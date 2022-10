Ma Terre promesse. Inspiré de fées réelles

Voici un récit sans voeu d'artifice. Bruno Coppens y déroule l'écharpe du temps qui couvrait ses états d'âme, ses états d'homme, de père et d'amoureux. Slalomez à ses côtés entre le récit de sa naissance qui n'a tenu qu'à un fil, les portraits de ces " fées réelles " qui l'ont tant inspiré et l'évocation de ses rencontres singulières (Raymond Devos, Robert Charlebois, Sol alias Marc Favreau...). Suivez l'humoureux de la langue française dans sa transe atlantique vers sa "terre promesse", le Québec, dont il s'est emmouraché au cours de ses nombreuses tournées s'échelonnant sur une quinzaine d'années. Voyagez avec ce verbomoteur virevoltant, de Bruxelles à Chicoutimi, de Tournai à Montréal, de Rochefort jusqu'aux îles de la Madeleine. Un jet lag revigorant, à l'image de ce cousinage intense entre les Québécois et les Belges dont il vous dévoile ici le pourquoi, le comment et... les malentendus. " Ma terre promesse " , le lâcher prise d'un mélancomique. Un check-up mariant humour et poésie. Notre jongleur des mots national ne s'est jamais autant dévoilé !