Grâce à la littérature, aux récits d'explorateurs ou encore à la cartographie, les cités disparues n'ont cessé de nourrir notre imaginaire. Mais avant d'être de mystérieux vestiges du passé, ce furent des espaces riches, créatifs et avant-gardistes, dont nous sommes les heureux héritiers. A travers trois continents et plus de huit mille ans d'histoire, Annalee Newitz nous fait pénétrer au coeur de quatre cités d'autrefois : Catal Höyük, en Turquie, une des premières villes de l'histoire de l'humanité ; Pompéi, en Italie, avec sa vie politique étonnamment moderne ; Angkor, au Cambodge, célèbre pour ses techniques agricoles révolutionnaires, et Cahokia, aux Etats-Unis, avec son culte spirituel singulier. Aux côtés d'archéologues, d'urbanistes, de scientifiques et d'historiens, Annalee Newitz nous embarque dans ce voyage passionnant jusqu'aux racines de nos civilisations, mettant en relief les problématiques actuelles, pour éclairer notre réflexion sur les villes d'aujourd'hui et celles de demain.