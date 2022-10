Les enquêtes de l'impossible : Une amie à sauver

Je m'appelle Lucia Proietti, dite LuLu, j'adore dessiner, je suis plutôt douée en informatique et en jeux en ligne... et j'adore la science. Mais depuis que j'ai rencontré Zoé, ma vie est bouleversée. Zoé vit dans une maison de film d'horreur, a un majordome qui ressemble à une momie et... adore enquêter sur les phénomènes paranormaux. Bref, nous sommes à l'opposé l'une de l'autre. Mais lorsque mon amie " virtuelle " Darima disparaît en me laissant un message inquiétant (" Sauve-moi LuLu, libère-moi ! ), Zoé m'aide à enquêter tout en rédigeant le journal de notre aventure bouleversante et effrayante : le premier cas des enquêtes de l'impossible de Zoé & LuLu Détectives ! P. S. Il y a aussi mes BD à l'intérieur !