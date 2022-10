La Route du rhum. Une aventure humaine de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre

En 1978, Mike Birch, sur son petit trimaran jaune, rafle la victoire devant Michel Malinovsky. Après vingt-trois jours de course en solitaire au milieu de l'Atlantique, seulement quatre-vingt-dix-huit secondes les séparent. Cette arrivée épique marque le début de la légende de la Route du Rhum. Depuis plus de quarante ans et tous les quatre ans, la magie opère. Des marins du monde entier, professionnels ou amateurs, s'élancent depuis Saint-Malo pour rejoindre Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe. Bravant les éléments, les plus grands noms de la voile ont relevé le défi, tels Philippe Poupon, Alain Colas, Eric Tabarly, Florence Arthaud, Laurent Bourgnon, Loïck Peyron ou encore Francis Joyon, vainqueur de l'édition 2018. Témoins privilégiés de la Route du Rhum, Michel Desjoyeaux, vainqueur en 2002, et Eric Cintas racontent cette extraordinaire aventure sportive et humaine.