Les disparus du Colisée. Les 7 nouvelles merveilles du monde - Tome 4

Felipe, Gustavo et Clara sont orphelins. Ils ont été recueillis par oncle James, passionné d'architecture. Leur rêve ? Intégrer une société ultra secrète chargée de protéger les grands monuments de la planète. Pour y parvenir, il leur faut récupérer les sept sceaux des Sept nouvelles Merveilles du monde. Dans ce tome 4, nos trois aventuriers se rendent à Rome où ils vont visiter la Ville éternelle. De touristes, ils vont devoir devenir de fûtés enquêteurs pour obtenir leur sceau supplémentaire. Mais arriveront-ils à expliquer et mettre fin à ces mystérieuses disparitions ? Les aventures d'un trio d'enfants à la découverte des nouvelles Merveilles du monde ! Marie Malcurat est l'auteur de romans pour les enfants et d'ouvrages de spiritualité chrétienne. Avec Le Trésor de la Grande Muraille, elle retrouve le principe d'une série exotique autour des Sept nouvelles Merveilles du monde, idéale pour faire découvrir le monde aux enfants curieux...