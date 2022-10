Le Bleu du ciel dans ses yeux

Aoi Aioi, une lycéenne de 17 ans passe son temps à jouer de la basse au lieu de préparer ses examens. Elle inquiète sa soeur ainée, Akane, qui endosse le rôle de parents, lorsqu'un jour Aoi voit apparaître sous ses yeux un certain " Shinno" . Il ressemble étrangement à Shinnosuke, l'ex-petit ami d'Akane, parti vivre à Tokyo après le lycée et dont elle n'avait plus eu de nouvelles...