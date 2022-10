Les 5 Terres : Cycle II - Lys Tome 9 : Ton rire intérieur

#Les5terres – Avec la mort de l'oncle Djen la guerre entre les clans du Sistre et celui du Coucal semble tourner à l'avantage de ce dernier. Mais Alissa et les siens sont loin d'avoir dit leur dernier mot...

Le clan du Sistre est en deuil. Tandis qu'on rend les derniers hommages à l'oncle Djen, l'amertume le dispute aux regrets et à la colère. Du côté du Coucal, au contraire, on célèbre la victoire et on envisage de donner le coup de grâce.

Au même moment, Thori s'apprête à disputer son premier combat, Shin Taku semble réussir à faire parler son témoin et dans la jungle, nos étudiants en déroute font une bien étrange rencontre...