Le livre des bateaux. De leur conception à leur mise à l'eau

Comment sont conçus les bateaux ? Quels sont les meilleurs moyens pour communiquer en mer ? Qui sont les plus célèbres capitaines ? Cet ouvrage encyclopédique répond à toutes les questions des navigateurs en herbe et est idéal pour découvrir des navires extraordinaires, les expéditions maritimes, les techniques de pointe... Les petits navires et les gros paquebots n'auront plus de secrets pour les lecteurs. Un beau livre à lire en famille. Un documentaire encyclopédique Classé en 3 grandes parties (conception d'un bateau ; communication et navigation maritime ; expéditions et superstitions), ce livre est un ouvrage de référence pour les passionnés, petits et grands. Un beau livre adapté aux jeunes lecteurs Les dessins méticuleux et élégants de Jan Van der Veken, dans la mouvance de la bande dessinée belge, entraînent le lecteur sur les eaux et facilitent la lecture.