La visite de Noël

Retrouvez toute la magie de Noël... C'est la veille de Noël et tous les animaux dorment profondément, à l'exception d'un gigantesque ours blanc, qui passe de cheminée en cheminée en transportant une hotte chargée de cadeaux. Un ours donc, et un papa lapin qui a entendu du bruit et qui n'est pas au bout de ses surprises ! Dans cette merveilleuse réinterprétation illustrée d'un célèbre conte de Noël anglais, les magnifiques aquarelles de Chris Dunn viennent ravir petits et grands, qui plongeront avec douceur dans cet univers qui porte avec lui toute la magie de l'enfance. Le mot de l'éditeur Le poème dont est tirée cette histoire a été rendu célèbre dans les pays anglo-saxons sous le titre " 'Twas the night before Christmas " (1823) et est en large partie à l'origine de l'image du Père Noël telle qu'elle a été popularisée au XXe siècle.