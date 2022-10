La lettre de Noël

Josie Morgan appréhende toujours le mois de décembre. C'est toujours un rappel de la vie qu'elle a perdue, vingt ans plus tôt. Elle éteint toujours la radio quand celle-ci diffuse des airs de Noël. Elle a toujours envie d'arracher la guirlande que sa colocataire persiste à accrocher. Et elle poste toujours une lettre qui ne sera jamais lue. Max Carter ne s'était jamais attendu à se retrouver coincé à Londres à quelques jours de Noël. Il ne s'était jamais attendu à ce que ce soit si dur de quitter une femme qu'il connaît à peine. Cela dit, il ne s'était jamais attendu à tomber amoureux. Mais, lors de ce mois de décembre, quand la lettre de Josie l'amène à croiser les pas de Max, cette rencontre accidentelle va changer leurs vies d'une façon incroyable. Et leur histoire ne fait que commencer...