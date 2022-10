Les Tortues Ninja - TMNT Classics, T4 : New York, ville en guerre

Eastman et Laird offrent à leur saga culte son arc le plus ambitieux ! L'honneur du clan Hamato a été restauré : Shredder n'est plus... mais le combat ne fait que commencer. Entre luttes de pouvoir et désir de vengeance, le clan Foot sème le chaos et la destruction. Tandis que la grande famille des Tortues se déchire, une guerre sans précédent s'abat sur New York, et les fils de Splinter vont devoir affronter seuls les conséquences de leurs actes. Un quatrième tome épique qui se concentre sur la première partie de " New York, ville en guerre ", fresque grandiose en treize épisodes et baroud d'honneur du légendaire duo de Mirage Studios. " Un must-have absolu, l'origine d'un phénomène mondial. " ActuaBD " L'ultime chef-d'oeuvre du duo Eastman et Laird. " CBR