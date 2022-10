La première traversée du Sahara en automobile. Le raid Citröen, 1921-1922, Edition collector

Une édition anniversaire pour célébrer les 100 ans d'une traversée transsaharienne historique. Le 17 décembre 1922, André Citroën lance sur les pistes chamelières de Tombouctou une flotille d'autochenilles. Pour la première fois, des automobiles partant d'Algérie atteignent les rives du Niger à Tombouctou. Ce raid en quinze étapes et vingt et un jours va permettre d'établir une liaison entre l'Afrique du Nord et le Soudan et ouvrir une voie d'accès vers les pays du coeur de l'Afrique, à l'époque terriblement isolés. Cette première transsaharienne automobile met un point final à la longue et lente pénétration du Sahara par l'automobile et l'avion, entre 1910 et 1921. Durant cette époque, des hommes courageux, automobilistes et aviateurs des escadrilles d'Algérie et de Tunisie, tentèrent de franchir le Grand Erg et le Tanezrouft ; certains y laissèrent la vie. Leurs périlleuses tentatives ouvrirent la voie au raid Citroën. Pour nous faire revivre les différentes étapes de cette Croisière des sables, Ariane Audouin-Dubreuil a réuni des documents inédits tirés de riches archives léguées par son père, qui fut l'un des pionners de l'exploration du Sahara.