Pyrénées-Orientales. Edition 2023

La mer, la montagne et l'Espagne à un jet de pierre. Cette année l'édition des Pyrénées orientales s'étend jusqu'à la zone frontalière espagnole. Baigné par un soleil généreux 300 jours par an, ce département multiplie les charmes, des pics pyrénéens jusqu'aux longues plages sablonneuses de la côte méditerranéenne. Découvrir la France autrement, jouir d'un patrimoine culturel, naturel et gastronomique d'une infinie richesse, tels sont les atouts de nos guides régions et départements. Sites phares, balades inoubliables, rencontres inattendues, sans oublier les meilleures adresses, laissez-vous guider par le Petit Futé : vous ne le regretterez pas !