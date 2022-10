La LCA en anglais facile aux EDN. Fiches théoriques et pratiques

La lecture critique d'articles (LCA) est un des exercices des épreuves dématérialisées nationales (EDN) les plus redoutés par les étudiants. Pourtant comme pour l'ensemble des autres épreuves les connaissances et les compétences nécessaires pour la réussir ne sont qu'une question d'entraînement ! Spécialement dédié à la LCA en anglais et destiné aux étudiants se préparant aux EDN cet ouvrage propose sous la forme de fiches pratiques des contenus qui mettent l'accent sur les notions indispensables et essentielles et les questions ciblées des QCM. Chaque fiche est illustrée par des questions issues d'annales des ECNi et des extraits d'articles dont les propositions justes et les distracteurs sont commentés en détail. Après une première partie dédiée aux généralités (du socle de connaissances) l'ouvrage aborde successivement dans trois parties à travers une vingtaine de fiches les essais cliniques les études diagnostiques et enfin les études observationnelles (analytiques). Enfin l'ouvrage comporte des liens vers des vidéos didactiques d'Hervé Devilliers sur des notions importantes et des faits saillants en accès libre sur la chaîne YouTube ' Pr Geek ' qui viennent en compléments des notions abordées. Fidèle à l'esprit qui lui a valu son succès cette 2e édition propose une nouvelle partie dédiée aux méta-analyses en phase avec la R2C quelques nouvelles illustrations (schémas) et des QCM supplémentaires sur les nouvelles questions ciblées des EDN sur la base des dernières annales et des concours blancs. Véritable compagnon pédagogique la LCA en anglais facile aux EDN s'avère l'outil idéal pour tout étudiant désirant se faciliter l'épreuve de lecture critique d'article en anglais aux EDN.