Au diapason du ciel. Chemin spirituel vers l'Ailleurs

Meik Reinhardt vous invite à parcourir avec lui un chemin de lumière qui vous conduira de votre réalité physique vers le monde magique de l'invisible, où tout devient possible. A travers ce récit authentique, il vous confie ses expériences humaines, entre souffrance et extase, les enseignements des grands maîtres, et des leçons spirituelles reçues lors de dialogues profonds et hors du commun avec les anges, les fées, les guides et les défunts. Partageant son vécu, ses enseignements divinatoires, ses conseils pratiques et ses techniques spirituelles, l'auteur vous entraîne au-delà du réel et de toutes vos croyances pour faire l'expérience d'une autre dimension spirituelle. Le monde de l'Ailleurs vous attend.