Telex de Cuba

Cuba, fin des années 1950. La région de l'Oriente est la plus pauvre du pays, mais c'est un paradis pour un petit nombre d'exilés américains qui, aveugles à la misère alentour, y règnent en maîtres absolus et exploitent de vastes étendues de canne à sucre. C'est le cas de K. C. Stites et de ses parents, peu préoccupés par la guérilla que mènent dans les montagnes les frères Castro. Ils sont encore loin de comprendre que c'est à la fin de leur monde, et de leur mode de vie privilégié, qu'ils sont en train d'assister. Dans ce roman choral à la construction éblouissante, Rachel Kushner entremêle avec une justesse impressionnante l'intime et le politique, la grande histoire et les vies de plusieurs acteurs qui ont été partie prenante de la révolution cubaine, explorant ainsi les multiples facettes d'une réalité subjective, riche et romanesque. Rachel Kushner s'intéresse aux relations entre les classes, les individus, les nations, et nous offre un magnifique roman qui se lit comme un thriller. The New York Times. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Julie Sibony.