Walter a recueilli son ami Christopher Marlowe, laissé pour mort après une rixe. Dans le manoir au bord de la falaise, le poète en sursis rencontre Jane, l'épouse de son hôte. Entre ces deux insoumis naît une passion rare. Les corps et les esprits s'unissent dans un élan charnel et artistique, un amour hanté par la création et l'urgence du temps qui reste. D'innombrables soleils est à la fois une plongée dans l'intimité de deux amants, l'évocation d'un des poètes les plus fascinants de l'Angleterre élisabéthaine et un vibrant hommage à la littérature. Porté par une écriture incandescente, le quatrième roman d'Emmanuelle Pirotte fait la preuve de son talent inclassable, se jouant de toute frontière littéraire. D'innombrables soleils entraîne le lecteur sur les traces d'un mythe doublé d'une part d'ombre à travers un magnifique récit-hommage à la puissance et aux mystères de la création artistique. Laëtitia Favro, Lire Magazine littéraire.