Ce parc dont nous sommes les statues. Nouvelles

Parmi les héros de ces dix nouvelles qui confirment la place de Georges-Olivier Châteaureynaud au sein des meilleurs nouvellistes français, celui de Photo-mystère, un veuf, tire un soir dans un stand forain une carte postale "de charme" qui s'avère représenter son épouse morte vingt ans auparavant. Mais à sa connaissance elle n'a jamais posé ainsi. Dans Oh Bigdata ! , un marchand de chaussures désabusé se voit assigner par une base de données omnipotente une nouvelle existence et donc une nouvelle destinée, la bonne cette fois, quoi qu'il puisse lui en coûter. Avec le protagoniste d'Ego, Ariel et moi, en un temps très proche du nôtre, on découvre qu'il est possible de se procurer un double de soi-même, perfectible à mesure des avancées de la robotique, et avec qui il faudra composer. Résidence dernière, qui clôt le recueil, fait écho aux vers du Cimetière marin de Valéry : "Maigre immortalité noire et dorée, Consolatrice affreusement laurée. . ". . Deux jeunes écrivains idéalistes, Septembre et Janvier, y sont confrontés au mystère effrayant de la postérité littéraire.