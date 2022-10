Monsieur Nourse et la vie

Qu'est-ce qu'être soi ? Peut-on être sûr de quelque chose ? Comment réagir face aux incertitudes et aux surprises qu'offre la vie ? Comment vit-on notre rapport au monde et aux autres ? Comment le langage et nos propres paroles nous jouent-ils parfois des tours ? Dans de courts échanges, sous forme de strips de 3 cases comme autant de petites bandes-dessinées, Monsieur Nourse et l'abeille s'interrogent, dialoguent, et se posent toutes sortes de questions sur l'amitié, l'existence, la vie le monde... Ils jouent avec la logique, les évidences, les certitudes et les incertitudes, et amènent le jeune lecteur à se familiariser avec les interrogations, la discussion et les mécanismes parfois subtils de la pensée.