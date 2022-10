George Madruger, professeur américain de littérature, s'installe à contrecoeur avec son épouse et sa fille dans une ferme isolée des Cornouailles, coin sauvage d'Angleterre. George est mal à l'aise face à ces rustres peu accueillants et ces derniers méprisent ce yankee trop sûr de lui. C'est un Noël blanc, mais qui commence mal. Sur la lande, Henry Niles, un fou de la pire espèce, un assassin d'enfants, s'échappe de l'ambulance qui le ramenait en prison. Lorsqu'une fillette disparaît au cours d'une fête, la panique est générale dans le village. Quand le bruit court que le prisonnier s'est caché dans la ferme des Madruger, cinq villageois décident de s'y rendre avec un but très clair : assassiner Henry Niles et tous ceux qui voudraient les en empêcher. Huis clos glaçant, Les Chiens de paille, adapté au cinéma par Sam Peckinpah en 1972, est une lecture indispensable pour qui veut réfléchir sur le phénomène de meute et sur la nature de la violence. Un classique du genre enfin retraduit.