Intelligence artificielle et environnement : alliance ou nuisance ?. L'IA face aux défis écologiques d'aujourd'hui et de demain

L'intelligence artificielle (IA), avec ses quantités effarantes de données à traiter, de terminaux à alimenter, de serveurs à refroidir et de réseaux à déployer, est l'une des sources de pollution les plus importantes à l'heure actuelle. Mais paradoxalement, la plupart des avancées en matière environnementale, qu'il s'agisse d'économiser les ressources, de créer des modes de production plus durables ou de modéliser les changements climatiques, n'auraient pas pu voir le jour sans l'IA. Cet ouvrage explique comment l'IA peut répondre aux enjeux environnementaux actuels et futurs. Il détaille les secteurs qui peuvent dès maintenant en bénéficier (énergie, agriculture, mobilité...) et les freins restant à lever pour les autres, en s'appuyant sur de nombreuses contributions d'acteurs de l'AI for Green présentant des cas d'usage, des exemples concrets et des retours d'expérience, qu'ils soient positifs ou non. Enfin, une analyse des multiples et incontestables impacts négatifs de l'IA conduit à des solutions en faveur d'une IA verte. Les décideurs des entreprises ou des collectivités découvriront dans ce livre tout ce que les solutions d'AI for Green peuvent apporter à l'environnement (et par ricochet à l'économie, à la santé et à l'Humain en général) ainsi que les clés d'une utilisation vertueuse pour qu'à l'avenir, l'IA bénéficie à la planète davantage qu'elle ne la détruit.