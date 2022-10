L'effondrement (du monde) n'aura (probablement) pas lieu

L'apocalypse écologique est-elle inéluctable ? L'économie mondiale va-t-elle se disloquer ? Allons-nous droit vers un effondrement de la civilisation ? De plus en plus de gens en sont convaincus, et c'est ce qu'affirment collapsologues et survivalistes. Pourtant, tenter de répondre à ces questions sans verser dans le catastrophisme ni le déni de principe, en les passant au crible de l'analyse prospective, donne des raisons d'espérer. Oui, l'effondrement est possible, mais non, il n'est ni inévitable, ni même probable. Crises économiques, pic pétrolier, raréfaction des ressources, réchauffement climatique : Antoine Buéno livre une évaluation sans équivalent des dangers qui nous menacent et de ce que nous pouvons encore faire pour éviter le pire. Ce faisant, il nous restitue notre capacité à écrire notre avenir.