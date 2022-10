Ces médecins qui ont résisté (1940-1945)

En 1940, rien ne le prédestine à résister. Ni son statut social, ni son engagement politique, encore moins son positionnement idéologique. C'est un fait, le médecin au début de la guerre est un notable issu de la bourgeoisie ; il est plutôt de droite, voire d'extrême droite, et sa sympathie va naturellement à la figure tutélaire du maréchal Pétain dont il diffuse allégrement la propagande. Alors non, rien ne justifie son entrée en résistance. Et pourtant. S'il faut tendre l'oreille pour deviner le son de voix discordantes, elles existent bel et bien. Celles d'hommes et de femmes, grands patrons ou jeunes internes qui, au lendemain de la défaite, vont user du soin, de la science et de leur courage pour sauver des milliers de vies, au péril de la leur. Au gré de leurs récits, de leurs carnets intimes, des témoignages de leurs enfants ou petits-enfants et de ses rencontres avec les derniers survivants, l'auteure livre une histoire inédite, saisissante et incarnée, de ce que fut la Résistance médicale pendant la Seconde Guerre mondiale.