Joyeux Noël ours brun

Demain, c'est Noël... Bien au chaud dans sa caverne douillette , Ours brun dort profondément. "Debout, debout Ours brun ! " crie soudain le souriceau. Cette année, ses amis de la forêt sont bien décidés à célébrer Noël tous ensemble ! Il y a tant de choses à faire... Choisir le sapin, décorer la caverne... Ours brun a bien du mal à rester éveillé ! Et pourtant, lors de la nuit de Noël, il surprendra tous ses amis !