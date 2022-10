Raconte-moi Papy

Un livre à offrir de la part de tous les petits-enfants à leurs grands-pères... et de la part de tous les grands-pères à leurs petits-enfants ! Un superbe album à remplir au fil des pages pour transmettre l'histoire de toute une vie : la petite enfance, les anecdotes de famille, les jeux favoris, le temps de l'adolescence, les premières sorties, les vacances... jusqu'à la vie d'adulte : la rencontre avec Mamie, l'activité professionnelle, devenir papa... puis grand-père... Avec des emplacements pour coller ses plus belles photos et graver dans la mémoire de ses petits-enfants ses meilleurs souvenirs. - 1 arbre généalogique à compléter - 1 photo à glisser pour personnaliser l'album