Comment SURVIVRE dans un MUSEE d'Histoire naturelle ?

Jio et ses trois amis sont invités à visiter un musée d'Histoire naturelle. A peine arrivés, ils renversent par mégarde un squelette de Diplodocus. Punis par le directeur du musée, ils doivent nettoyer l'entrepôt du sous-sol, qui, peu à peu se remplit de sons bruyants et d'une multitude d'yeux pétillants. Les créatures empaillées du musée commenceraient-elles à prendre vie ? Jio et ses amis parviendront-ils à sortir du musée sains et saufs ? Enfermés au musée d'Histoire naturelle, ils vont y découvrir l'histoire de la création de l'univers, des organismes et de l'évolution. Grâce à cette BD coréenne, les enfants à partir de 9 ans vont découvrir de manière vivante l'histoire de la Terre qui commencé il y a 4, 6 milliards d'années