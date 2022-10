Kit de survie en pleine nature

Une envie soudaine de partir à l'aventure ? Apprenez à vivre en autonomie et profiter pleinement de la nature grâce à ce kit de survie ! Vous trouverez à l'intérieur de ce coffret : - un couteau pliant en acier ; - une boussole pour s'orienter facilement et son cordon gris ; - une carte multifonctions comprenant un ouvre-boîte, une lame de couteau, un tournevis, une règle, un décapsuleur, une clé à 4 positions pour écrous, une clé de vis papillon, une scie, un rapporteur, une clé à 2 positions pour écrous et un oeillet pour lanière ; - un livret explicatif de 48 pages pour maîtriser l'utilisation de ces objets et découvrir de nombreux conseils et astuces.